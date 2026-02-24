ЖКХ и ямочный ремонт: основные темы оперативки с Радием Хабировым

Радий Хабиров поручил наладить порядок в инфраструктуре системы ЖКХ, а также подготовиться к ямочному ремонту. Об этом говорили на оперативном совещании в правительстве. Глава республики также прокомментировал арест министра культуры Амины Шафиковой.
Снизить аварийность в коммунальной сфере – такую задачу Радий Хабиров поставил профильному ведомству. Ещё год назад в Башкортостане фиксировали минимальное число жалоб. Теперь инцидентов гораздо больше: чтобы их исключить, нужно активнее обновлять инфраструктуру.
Модернизация инфраструктуры идёт сразу по нескольким программам: за счёт федеральных средств, инвестиций со стороны ресурсоснабжающих компаний, а также бюджетных кредитов, часть из которых можно не возвращать. К примеру, в Мелеузе до конца года запустят обновлённую городскую котельную после реконструкции.
В Благовещенске начнут строительство магистрального водовода, а в Краснокамском районе – более 20 км сетей водоснабжения. Навести порядок поручено в Белорецком и Учалинском районах, чтобы минимизировать количество аварий. Ну а в Уфе наконец завершат организацию сетей в Забелье.
Большая работа предстоит и в дорожном хозяйстве. В Минтрансе готовятся к ямочному ремонту. Радий Хабиров поручил оперативно устранять дефекты, а самые вопиющие случаи он лично будет транслировать перед главами прямо на совещании.
Отдельное внимание Радий Хабиров обратил на ситуацию с капитальным ремонтом восточного путепровода в городе Туймазы. Сроки сдачи объекта сдвинулись, однако затягивать нельзя. В правительстве подтвердили, что завершат работы до конца года.
Речь зашла и о кадровых назначениях. Глава Башкортостана поручил определить исполняющего обязанности министра культуры республики. Несмотря на арест действующего руководителя ведомства, осталось много проектов, которые необходимо реализовать. Комментируя ситуацию вокруг Амины Шафиковой, которую задержали неделей ранее, Радий Хабиров в первую очередь отметил её заслуги на министерском посту. А вот меру пресечения – заключение под стражу, он назвал необоснованно жесткой.
В республике продолжается работа по обеспечению жителей пожарными извещателями: льготникам бесплатно выдали более 700 тысяч устройств. Два года назад в регионе запустили пилотный проект по установке в домах инвалидов извещателей с GSM модулем, которые автоматически сообщают о месте возможного пожара. Благодаря им удалось спасти восемь жизней, а если брать в целом – более 1300 человек.