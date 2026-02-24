ЖКХ и ямочный ремонт: основные темы оперативки с Радием Хабировым

Радий Хабиров поручил наладить порядок в инфраструктуре системы ЖКХ, а также подготовиться к ямочному ремонту. Об этом говорили на оперативном совещании в правительстве. Глава республики также прокомментировал арест министра культуры Амины Шафиковой.

Снизить аварийность в коммунальной сфере – такую задачу Радий Хабиров поставил профильному ведомству. Ещё год назад в Башкортостане фиксировали минимальное число жалоб. Теперь инцидентов гораздо больше: чтобы их исключить, нужно активнее обновлять инфраструктуру.

Я не могу сказать, что износ нашей системы ЖКХ в разы хуже, чем в других регионах, есть регионы хуже. Есть регионы, где очень долго не вкладывались в инфраструктуру жилищно-коммунального хозяйства. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Модернизация инфраструктуры идёт сразу по нескольким программам: за счёт федеральных средств, инвестиций со стороны ресурсоснабжающих компаний, а также бюджетных кредитов, часть из которых можно не возвращать. К примеру, в Мелеузе до конца года запустят обновлённую городскую котельную после реконструкции.

В Благовещенске начнут строительство магистрального водовода, а в Краснокамском районе – более 20 км сетей водоснабжения. Навести порядок поручено в Белорецком и Учалинском районах, чтобы минимизировать количество аварий. Ну а в Уфе наконец завершат организацию сетей в Забелье.

Всего в 2026 году построят, реконструируют и заменят 95 км сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Качество коммунальных услуг улучшится для 183 тысяч жителей республики. Ирина Голованова, министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан

Большая работа предстоит и в дорожном хозяйстве. В Минтрансе готовятся к ямочному ремонту. Радий Хабиров поручил оперативно устранять дефекты, а самые вопиющие случаи он лично будет транслировать перед главами прямо на совещании.

Отдельное внимание Радий Хабиров обратил на ситуацию с капитальным ремонтом восточного путепровода в городе Туймазы. Сроки сдачи объекта сдвинулись, однако затягивать нельзя. В правительстве подтвердили, что завершат работы до конца года.

Всё есть: подрядчик, проект и деньги. В этом году надо заканчивать, это уже долго тянущаяся история, и надо её сделать. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Речь зашла и о кадровых назначениях. Глава Башкортостана поручил определить исполняющего обязанности министра культуры республики. Несмотря на арест действующего руководителя ведомства, осталось много проектов, которые необходимо реализовать. Комментируя ситуацию вокруг Амины Шафиковой, которую задержали неделей ранее, Радий Хабиров в первую очередь отметил её заслуги на министерском посту. А вот меру пресечения – заключение под стражу, он назвал необоснованно жесткой.

Моё мнение не менялось: я считаю её очень порядочным человеком и очень эффективным министром, потому что она работает с 2012 года – 14 лет работы. Мне кажется, вот этот период расцвета нашей культуры, институтов, инфраструктуры и этот огромный труд сделан был ею во главе Министерства культуры. Это очень тяжёлая и непонятная для меня ситуация. Я всегда исхожу из того, что следствие разберётся, суд вынесет решение. Не очень понимаю, зачем такие строгие меры избирают в отношении женщины, у которой есть несовершеннолетний ребёнок. Я отказываюсь это понимать. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан