Эксперты объяснили, почему самоизоляцию продлили до 30 апреля

Середина этой недели даст понять, дошёл коронавирус до пика или нет. Самоизоляцию продлили до 30 апреля, чтобы прошло два инкубационных периода у коронавируса. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Режим самоизоляции был продлён в России до 30 апреля. Как отметила Татьяна Голикова, дата была выбрана не просто так. Дело в том, что 14 дней – это инкубационный период коронавируса. Чтобы трезво оценить ситуацию в стране, требуется два таких периода.

В период с 14-16 апреля будет ясно, выходит Россия на пик коронавируса или эпидемия ещё будет подрастать. Полный эффект от всех ограничительных мер можно будет увидеть только в конце месяцв. Татьяна Голикова ещё раз напомнила всем , что эффект будет зависеть от каждого из нас.