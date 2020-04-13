В Башкирии значительно снизился индекс самоизоляции

На улицах башкирской столицы многолюдно. Неутешительные данные сообщает сервис «Яндекс. Карты». Причем такая ситуация не только по Уфе.

Увеличение количества людей на улице наблюдается и в большинстве городов республики. Самый низкий уровень самоизоляции в Туймазах. Там показатель 2,3.

Не намного лучше ситуация в Белорецке, Нефтекамске, Мелеузе. Если проследить динамику, то наставление сидеть дома жители более-менее соблюдали в первую неделю нерабочих дней. Напомним, чем выше значения индекса самоизоляции, тем пустыннее улицы. Соответственно, чем цифра ниже, тем людей больше.