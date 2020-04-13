Владимир Путин назвал главный минус изоляции при коронавирусе

Владимир Путин скучает по человеческому общению и поездкам, сообщили в Кремле. Однако работы в этот нелёгкий период у российского лидера больше, чем в обычное время. Об этом рассказал пресс-секретарь Владимира Владимировича Дмитрий Песков.
Общение с людьми – это неотъемлемая часть работы Владимира Путина. В режиме самоизоляции президенту такого общения не хватает. Но отсутствие живого общения не убавило работу российского лидера, в такой ответственный период её стало намного больше. Путин сейчас работает больше, чем обычно.
Дмитрий Песков также рассказал о посещении Владимиром Владимировичем больницы в Коммунарке. Президент считает, что всегда нужно разбираться изнутри, чтобы понять все проблемы. Глубокое погружение в детали в кризисные моменты – это черта, которая характеризует президента. «Это не авантюризм, это работа по-путински», - сказал Песков.
Президент России постоянно проверяется на коронавирус. На COVID-19 проверяли и тех, с кем он проводил живые встречи. С начала апреля все публичные выступления Путин проводит дистанционно.