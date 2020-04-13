В Башкирии из-за коронавируса присвоение инвалидности будут проводить заочно

В Башкортостане официально подтверждено 107 случаев заражения коронавирусом, прирост за сутки составил 23 человека. Такие цифры озвучили сегодня на очередном брифинге в Министерстве здравоохранения. На брифинге также разъяснили новые правила прохождения медико-социальной экспертизы на получение инвалидности.

Для получения ее в первый раз необходимо оформить направление в медучреждении, которое больница самостоятельно отправляет курьером в службу медико-социальной экспертизы. Там рассмотрение теперь проходит заочно. Личное присутствие гражданина не понадобится.

В случае повторного освидетельствования в сроках с 1 марта по 1 октября постановлением правительства РФ предусмотрено автоматическое продление ранее установленной инвалидности и ранее разработанной индивидуальной программы реабилитации на 6 месяцев.

Елена Сафронова, главный эксперт по медико-социальной экспертизе ГБ МСЭ по Республике Башкортостан