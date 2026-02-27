Фонд грантов Главы Башкирии будет сотрудничать с коллегами из Челябинска

Фонд грантов Главы Башкортостана и Фонд поддержки гражданских инициатив Южного Урала подписали соглашение. Таким образом было закреплено взаимодействие с челябинскими коллегами.

Подписание прошло на площадке Дня НКО, где почетными грамотами и благодарственными письмами Фонда грантов Главы Башкортостана были отмечены наиболее успешные проекты.