Фонд грантов Главы Башкирии будет сотрудничать с коллегами из Челябинска

Фонд грантов Главы Башкортостана и Фонд поддержки гражданских инициатив Южного Урала подписали соглашение. Таким образом было закреплено взаимодействие с челябинскими коллегами.
Подписание прошло на площадке Дня НКО, где почетными грамотами и благодарственными письмами Фонда грантов Главы Башкортостана были отмечены наиболее успешные проекты.
Среди 25 лучших – документальный фильм, созданный фондом «Самрау» совместно с телеканалом БСТ. Лента «Я вернусь» рассказывает о подготовке к реставрации памятника Салавату Юлаеву.