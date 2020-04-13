В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбирать антисептик для рук

В кожных антисептиках должно быть не менее 60 % антимикробных веществ. Это обеспечивает быстрый эффект антисептика. Об этом сообщил Роспотребнадзор.

В хорошем кожном антисептике содержание противомикробных веществ должно быть не менее 60 %. Это не вне зависимости от того, пользуетесь вы гелем, салфетками или другими чистящими средствами для рук. Специалисты также указали на то, что нужно обращать внимание на наименование антисептика. Выбирать нужно «средство дезинфицирующее».