Власти Башкирии помогли вернуться домой двум туристам из Южной Кореи

Из-за пандемии коронавируса многие страны закрыли границы, поэтому большое количество туристов остались «заперты» за рубежом. Так, в Южной Корее остались две уроженки Башкирии. Власти республики активно помогают туристам вернуться на родину.

Представители госкомитета по внешнеэкономическим связям и туризму сами связались с «застрявшими» девушками. Туристкам помогли оформить нужные документы, купить билеты, а также порекомендовали лучший способ возвращения в Россию. 12 апреля девушки успешно приземлились во Владивостоке.

Сейчас путешественницы из Башкирии находятся на обязательной самоизоляции в санатории «Амурский залив». В республику девушки смогут вернуться только через две недели. Помощь «застрявшим» туристам продолжается до сих пор.