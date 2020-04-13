РКБ им. Куватова в Уфе находится на контроле Генпрокуратуры

В РФ продолжается пандемия коронавируса. Проверка массового заражения коронавирусом в РКБ имени Куватова в Уфе находится на особом контроле Генпрокуратуры. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

В ходе данного надзорного мероприятия прокуроры оценят соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства, а также принятие должностными лицами контролирующих органов и регионального органа здравоохранения необходимых мер. По итогам проверки будут введены «исчерпывающие меры» по устранению нарушения, а виновных лиц привлекут к ответственности. пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ

РКБ им. Куватова закрыли на двухнедельный карантин. 6 апреля в медучреждении скончалась 80-летняя пациентка с COVID-19.

Вскоре появились сообщения о том, что в больнице резко возросло число заболевших. Среди них оказались медики и пациенты. Об этом сообщила заведующая ревматологии Римма Камалова, назвав данную ситуацию "российским Уханем".

Когда история приобрела широкий резонанс, республиканский Минздрав заявил о том, что у 170 медиков и пациентов больницы первичный тест на коронавирус показал положительный результат. Делом заинтересовались местные следователи. СК Башкирии начал проверку по факту возможной халатности руководства медучреждения.