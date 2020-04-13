В Уфе проходит благотворительная акция «Дари еду»

Акция «Дари еду» стартовала в Уфе в начале апреля, и за это время нуждающимся уже вручили около 300 килограммов еды. Проект проводит благотворительный фонд «Потерь нет». Как стать участником и почему это важно?

У Эльвиры Галимуллиной ребенок с редким заболеванием. У 12-летнего Шамиля синдром Элерса – он подвержен различным травмам из-за гиперэластичности кожи. У мальчика могут быть вывихи, деформация или разрыв тканей, что опасно. Это единственная семья в Башкортостане с таким особенным ребенком. Мама не может оставить сына одного и нарушать режим самоизоляции нежелательно. Выход нашелся. Эльвира оставила заявку в благотворительной акции «Дари еду», и пакет с продуктами привезли прямо на дом.

Акцию в Уфе пока поддержал гипермаркет «Лента». В магазинах установлены специальные тележки, куда любой желающий может добавить любой продукт длительного хранения. Уфимцы активно оставляют каши, макароны, молоко, сладости, консервы, подсолнечное масло, а также средства личной гигиены. Проект стартовал с начала апреля. Нуждающимся передали около 300 килограммов еды.