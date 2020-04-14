В Башкирию поступит ещё одна партия медицинских масок

Министерство промышленности и энергетики Башкирии оповестило о поступлении новой партии медицинских масок. В ГУП «Башфармация» поступило около 1,6 миллиона индивидуальных средств защиты. В аптеки будет направлено 910 тысяч масок.

Сообщается, что медицинские маски можно будет найти в «Госаптеках». С 18 марта по 12 апреля собственное производство Башкирии сшило более 1,5 миллиона масок. На данный момент продолжает активное производство индивидуальных средств защиты.

Наиболее эффективными считаются одноразовые маски из синтетических тканей. Однако многоразовые маски можно обрабатывать, стирать, пропаривать утюгом, а потом снова использовать, что делает такой способ защиты более экономичным. Специалисты рекомендуют носить защитные маски только при контакте с людьми в общественных местах.