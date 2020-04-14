Главу района Уфы проверяют на коронавирус

Глава Советского района Уфы Рустем Рахматуллин ушел на больничный. Об этом сообщается на официальном сайте столичной мэрии. Как рассказали в пресс-службе администрации, чиновник почувствовал недомогание пару дней назад, у него поднялась температура и появились симптомы простуды.

Согласно постановлению главного санитарного врача России Анны Поповой, все граждане с признаками ОРВИ должны пройти тест на новую коронавирусную инфекцию. Анализы сдал и Рустем Рахматуллин. В пресс-службе отметили, что результаты будут готовы на днях и они сообщат позже.

Добавим, что из-за сложившейся эпидемиологической обстановки в администрации Советского района все работники переведены на «удаленку».