Стас Михайлов переболел коронавирусом

Эстрадный российский певец Стас Михайлов ранее сдавал тест на коронавирус. Четыре теста показали отрицательный результат. Вчера певец удивил своих поклонников новостью о том, что у него был коронавирус.

По словам артиста, он получил много сообщений от людей, которые вовремя обращались в в больницу и пневмония у них оказывалась коронавирусом. Также Михайлов подчеркнул, что самоизоляция – это лучшая защита от вируса. Он поблагодарил всех поклонников за поддержку.