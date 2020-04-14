В Уфе дороги обрабатывают антимикробным средством, которое популярно у ветеринаров

В администрации Уфы рассказали, чем обрабатывают дороги города от коронавируса. Об этом сообщил начальник Управления коммунального хозяйства и благоустройства Уфы Рустем Хамитов. Известно, что используемое антимикробное средство широко используется и в других отраслях.

В Уфе уже были обработаны улицы Кирова, Мингажева, Кустарная, Революционная. Также была проведена дезинфекция основных магистралей города, а потом и второстепенных улиц. Улицы, остановки, скамейки защищают от коронавируса более 250 единиц техники и 650 дорожных рабочих.

Для обработки территорий используется «Этоксамин», который сначала вызвал опасения у жителей города, решивших, что реагент может быть опасен для здоровья людей и животных. Специалисты заверили, что это лицензионное средство, которое широко используется аграриями и ветеринарами, так как обладает хорошим антимикробным действием, и для людей совершенно безвредно. Сейчас обработка города временно приостановлена из-за «зимних» погодных условий.