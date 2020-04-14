В Башкирии от коронавируса умерло еще два пациента

В Башкирии скончались два пациента от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на официальном сайте оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России. По состоянию на 14 апреля в республике зарегистрировано уже три летальных случаев от Covid-19.

Где именно скончались больные коронавирусом пациенты на данный момент неизвестно. Если говорить о тех, кто проходит лечение, то основная часть пациентов находится в инфекционной больнице в Уфе и в РКБ им. Куватова. Отметим, что еще вчера общее количество заболевших перевалило за 100 еще вчера. Владимир Путин предупредил жителей России о том, что пик заболеваемости еще не пройден.

В общей сложности по всей стране от новой инфекции умерло 170 человек. Большинство из них - в Москве, 95 человек. На втором месте стоит Московская область, где этот показатель составил 24 человека.

Самая тяжелая ситуация в Башкирии сейчас сложилась в Республиканской клинической больнице им. Куватова в Уфе. Здесь на карантин пришлось закрыть более 1200 человек из числа сотрудников и пациентов. Накануне Радий Хабиров похвалил главврача клиники Эльзу Сыртланову за круглосуточную борьбу с коронавирусом.