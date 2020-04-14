Врачи рассказали о странной коронавирусной ситуации в Москве

В Москве наблюдается странная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса. Снижение индекса самоизоляции оказалось обратно пропорциональным жертвам коронавируса. Об этом рассказал доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
В самом начале жители России соблюдали режим самоизоляции строго. Тогда индекс самоизоляции в столице был 4,0 и 4,2-4,3. В последнюю неделю эти цифры стали снижаться.
Парадокс в том, что снижение индекса нахождения дома обратно пропорционально повышению числа заражённых инфекцией. «Это парадоксальная ситуация», − сказал Евгений Ачкасов. Он напомнил о том, что даже лёгкие формы коронавируса могут привести к осложнениям. В частности, это фиброз лёгких.