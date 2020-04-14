Врачи рассказали о странной коронавирусной ситуации в Москве

Парадокс в том, что снижение индекса нахождения дома обратно пропорционально повышению числа заражённых инфекцией. «Это парадоксальная ситуация», − сказал Евгений Ачкасов. Он напомнил о том, что даже лёгкие формы коронавируса могут привести к осложнениям. В частности, это фиброз лёгких.