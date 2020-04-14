На второй неделе карантина в России оживился малый бизнес

Некоторые компании в режиме самоизоляции уже возвращаются к работе. В основном это компании в сфере обслуживания. Об этом рассказали эксперты, которые сравнивали долю работающих компаний в первую и вторую недели режима самоизоляции.

С 6 по 12 апреля малый и средний бизнес в России стали постепенно возвращаться к привычному ритму жизни. Эксперты посчитали количество работающих точек. В первую неделю доходы малого и среднего бизнеса резко упали. На второй неделе уже наблюдалось повышение доходов.

Ожили точки по продаже стройматериалов, инструментов, товаров для садоводства, автомобилей. К работе также возвращаются автосервисы, компании ЖКХ, шиномонтажные точки. К слову, шиномонтажные мастерские за последнюю неделю получили самый большой рост выручки.