МЧС проводит противопожарные рейды в садовых товариществах Уфы

Свыше 30 административных правонарушений зафиксировано с начала противопожарного сезона. Особый противопожарный режим действует в Уфе уже с 1 апреля по 30 мая 2020 года. Сотрудники МЧС провели противопожарный рейд по садовым товариществам, осмотр прошел в приусадебных участках Кировского района.

В этот период запрещается сжигание мусора и сухой травы на дачных участках и на территориях общего пользования. Нельзя разводить любые костры. Также запрещается использовать мангалы для приготовления пищи и иных нужд.