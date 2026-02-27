В Уфе прошёл V Международный форум «СМАРТ-садовод»

Проблемы и вопросы дачников обсудили на самом высоком уровне. В Уфе сегодня в пятый раз прошёл форум «СМАРТ-Садовод». В диалоге с председателями садовых товариществ участие принял и глава республики. Именно Радий Хабиров ещё в 2021 году выступил с инициативой возродить в регионе огородничество. Что уже сделано и как власти в дальнейшем намерены поддержать садоводов – в нашем сюжете.

За окном ещё зима, а в теплицах у Натальи тепло и зелено. К предстоящему дачному сезону женщина готовится заранее. Рассадой овощей, цветов и не только Макаровы обеспечивают себя сами.

Садоводство – это моя жизнь, этим мы занимаемся всей семьёй: мои дорогие папа, муж, сын. Всё это делаем с удовольствием. Наталья Макарова, садовод

Воспоминания о саде, о проведённом лете на даче с родителями – одни из самых тёплых в жизни многих. С ними, кстати, на форуме «СМАРТ-Садовод» поделился и глава республики. Пять лет назад Радий Хабиров лично выступил с инициативой поддержать садоводов. И сегодня – это уже часть государственной экономической политики региона.

Это часть государственной политики, то есть это постоянно, надолго и деятельно. Вы должны быть уверены, что мы, конечно, начали эту работу, и мы видим, что первые итоги дают определённые свои результаты. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В Башкортостане на сегодня 1500 садовых товариществ. Чуть больше трети из них за неполные пять лет успели на себе ощутить меры господдержки. Из бюджета республики выделили более 760 миллионов рублей: где-то отремонтировали подъездные пути к садам, где-то привели в порядок электросети. Наряду с этим ключевыми направлениями развития СНТ остаются газификация и пожарная безопасность. Всего 14 направлений господдержки.

Растёт и количество земельных участков, поставленных на кадастровый учёт. Число объектов недвижимости с оформленными правами в прошлом году увеличилось более чем на 6%, а это очень важно для дальнейшего развития СНТ.

Помимо субсидий на развитие инфраструктуры садовых товариществ, в республике проводятся региональные грантовые конкурсы на звание «Лучшее СНТ». Средства можно потратить на установку спортивных и детских площадок, зон отдыха, видеонаблюдения, систем безопасности или противопожарное оборудование. За два предыдущих года 24 садовых товарищества получили гранты главы республики, каждое в размере полумиллиона рублей.