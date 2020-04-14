В Башкирии назвали больницы, в которых лежат больные с коронавирусом

По последним данным Минздрава, в Башкирии зафиксировано 129 случаев коронавирусной инфекции. 103 пациентам необходимо лечение в больницах. Стало известно, где именно получают лечение больные с коронавирусом.

45 человек находятся в Республиканской клинической инфекционной больнице. У всех пациентов стабильное состояние средней тяжести. 27 больных получают лечение в РКБ им. Г.Г. Куватова, которая с 6 апреля закрыта на карантин.

В Дёмской больнице Уфы, которую перепрофилировали под коронавирусный госпиталь, находятся 7 пациентов, один из которых в тяжёлом состоянии. В Белебеевской ЦРБ – 5 пациентов, в Туймазинской ЦРБ и РКИБ Стрелитамака по 2 пациента. В Октябрьском, Нефтекамске, Кумертау, Сибае, Буздяке, Дюртюлях и Исянгулово госпитализированы по одному пациенту в каждом городе.