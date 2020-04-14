Найдено «слабое место» коронавируса

В мире все еще продолжается пандемия COVID-19. Накануне ученые обнаружили "слабое место" коронавирусной инфекции. Об этом сообщило издание РИА Новости.
Коронавирусы связаны клетками при помощи S-белков, которые образуют "корону". Белки покрыты гликанами. Из-за малого числа содержания молекулярной информации они не дают иммунитету распознать вирус.
Эксперты установили, что у коронавируса имеются "щели". Это именно то, что делает вирус уязвимым. К примеру, у ВИЧ оболочка непроницаема.
По мнению специалистов, обнаружение незакрытых участков S-белка позволит сделать SARS-CoV-2 видимым для иммунитета, а также поможет сконструировать лабораторные антитела, которые будут связываться с оголенными участками белковой молекулы, не давая ей взаимодействовать с клеткой.
Фото: Интернет.