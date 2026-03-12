«Знаем слабые точки»: как операторы FPV-дронов из Башкирии работают в зоне СВО

Поддержка пехоты и обеспечение срыва ротации противника. Башкирские операторы FPV-дронов удаленно помогают другим подразделениям продвигаться вперёд. Специалисты поражают не только наземные, но и воздушные цели. Батальон беспилотных систем посетил наш военный корреспондент Азат Садреев.

Разведывательный беспилотник «Орлан» залетел глубоко в тыл противника и в режиме реального времени передает координаты целей операторам ударных дронов. Штаб батальона беспилотных систем расположен глубоко под землёй. Работа здесь ведётся круглые сутки.

Есть и ночные дроны. В любое время суток работаем. Когда личный состав заходит, корректируем, куда им идти, откуда ожидать врага, что их ждёт впереди. Смотрим, сопровождаем. В реальном времени видим, что у нас происходит на переднем крае. позывной «Альф», начальник штаба батальона беспилотных систем

Беспилотные системы – это не только воздушные, но и наземные дроны. Спецтехника на дистанционном управлении используется для удаленного и безопасного минирования полей, доставки грузов и боекомплекта на передовую, эвакуации раненых. Но каким бы дроном ни управлял оператор, рядом всегда находится напарник.

Пока они работают, я охраняю небо. Слежу за вражескими «птичками». позывной «Акула»

На СВО третий год и всегда хотел летать, говорит молодой оператор. Поэтому, отучившись, перешел в батальон беспилотных систем. Через полгода успешной работы освоил новую высоту в буквальном смысле.

Боец с позывным «Турок» – один из самых опытных операторов БПЛА. Если раньше он специализировался на уничтожении наземной техники, то с недавнего времени переквалифицировался в поражение воздушных целей. Только за февраль он уничтожил 27 гексакоптеров по типу «Баба-яга». Теперь обучает своему мастерству молодое пополнение.

Надо изучить дороги, как они летают, на какой высоте. Учитывать погоду. Если туман, то работать сложнее, но мы работаем, для этого у нас есть технологии. В солнечную погоду они высоко очень летают. Всё время постоянно учишься и развиваешься. позывной «Турок», оператор FPV-дрона

Благодаря этому «Турок» с каждым днем повышает эффективность своей работы. А от него и таких же парней с пультом в руке зависят жизни солдат не только на передовой, но и в тыловых зонах, если не сбить вражеский гексакоптер еще на подлёте.