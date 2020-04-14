Стало известно состояние Надежды Бабкиной

Народную артистку Надежду Бабкину вывели из искусственной комы. Она находилась в коме на протяжении недели. Стало известно состояние певицы.

Надежду Бабкину ввели в кому для обеспечения эффективной работы аппарата ИВЛ. Артистка поступила в одну из частных клинил с диагнозом "пневмония". Также у нее заподозрили коронавирусную инфекцию.

Состояние народной артистки стабилизировали. Именно это позволило вывести ее из комы и отключить от аппарата ИВЛ. Сейчас она в сознании, а показатели и анализы пошли на улучшение.