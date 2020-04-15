Психолог рассказал, кто чаще всего заражается коронавирусом

Все болезни нашего тела связаны напрямую и с мозгом. Шанс заразиться коронавирусом также связан с состоянием психики. О том, как морально поддерживать своё состояние во время пандемии, рассказал психолог Сергей Ланг в своём интервью радио Sputnik.

Самая желанная мишень для COVID-19 – это люди, которые считают, что вирус их не возьмёт. Когда мы говорим себе, что вирус нас не коснётся, организм отключает все защитные функции. Соответственно, тело становится уязвимым.

Но с другой стороны, как говорит Сергей Ланг, излишняя паника ни к чему хорошему тоже не приводит. Нужно учиться соблюдать золотую середину – не паниковать, но в то же время заботиться о своём состоянии. Когда человек начинает паниковать и думать, что они заболеют коронавирусом, у них действительно появляются симптомы. Но это ложные симптомы. К тому же, постоянный стресс убивает нервы.