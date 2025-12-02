Боец из Башкирии сражается на фронте с первых дней СВО

Житель села Кармаскалы, известный на передовой под позывным «Душанбе», находится в рядах участников специальной военной операции с самого ее начала. Но для этого человека нынешние сражения — не первое испытание. За его плечами — не просто срочная служба, а опыт настоящих боевых действий.

Семья военнослужащего в 1993 году переехала из Таджикистана в Кармаскалы. Здесь он вырос, окончил среднюю школу №1, а затем получил специальность экономиста-бухгалтера в Уфимском промышленно-экономическом колледже.

Путь «Душанбе» начался в 1999 году со срочной службы в Дагестане. Армия закалила характер, и после дембеля он подписал контракт с Минобороны России, пишут в издании «Кармаскалинская новь».

Его карьера — наглядный пример пути профессионального солдата: от водителя до командира отделения. В послужном списке бойца: Вторая чеченская война, конфликт в Южной Осетии, долгие годы службы в батальоне специального назначения и командировка в Сирию.

Где бы ни проходила его служба, «Душанбе» всегда с честью выполнял свой долг. Его мужество и героизм отмечены многочисленными наградами: медалями «За отвагу» II степени, «Участнику специальной военной операции», «За воинскую доблесть» I и II степеней, «Участнику военной операции в Сирии», «За участие в миротворческой миссии в Сирийской Арабской Республике», «За отличие в военной службе», «За службу в Спецназе», «За службу на Северном Кавказе» и нагрудный знак «За службу на Кавказе».

Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).