В Уфе для женщин из семей бойцов СВО организовали встречу с психологом

Энергия восстановления и материнская забота. В штабе общественной поддержки «Единой России» состоялась терапевтическая встреча женщин из семей участников СВО с психологом Мариной Фисенко.
Пока мамы, жены и сестры бойцов работали над восстановлением эмоционального баланса и заряжались силами, их дети находились под внимательным присмотром детского психолога и тренера по йоге. Вместе они сплели оригинальные браслеты из бисера и нарисовали трогательные открытки для своих мам в честь праздника.
Завершилось мероприятие общим чаепитием. Проект «Сила семей участников СВО» стал победителем второго конкурса грантов на развитие институтов гражданского общества.