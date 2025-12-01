В Уфе для женщин из семей бойцов СВО организовали встречу с психологом

Энергия восстановления и материнская забота. В штабе общественной поддержки «Единой России» состоялась терапевтическая встреча женщин из семей участников СВО с психологом Мариной Фисенко.

Пока мамы, жены и сестры бойцов работали над восстановлением эмоционального баланса и заряжались силами, их дети находились под внимательным присмотром детского психолога и тренера по йоге. Вместе они сплели оригинальные браслеты из бисера и нарисовали трогательные открытки для своих мам в честь праздника.

Завершилось мероприятие общим чаепитием. Проект «Сила семей участников СВО» стал победителем второго конкурса грантов на развитие институтов гражданского общества.

Эти мероприятия проходят у нас с целью психоэмоциональной поддержки. Присоединяйтесь к проекту, мы такие встречи проводим каждую субботу.

Резида Зайнуллина, руководитель проекта «Сила семей участников СВО»
Волна
