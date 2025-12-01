В Уфе для женщин из семей бойцов СВО организовали встречу с психологом

Пока мамы, жены и сестры бойцов работали над восстановлением эмоционального баланса и заряжались силами, их дети находились под внимательным присмотром детского психолога и тренера по йоге. Вместе они сплели оригинальные браслеты из бисера и нарисовали трогательные открытки для своих мам в честь праздника.