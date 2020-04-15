Американский врач дал российским специалистам советы по борьбе с COVID-19

Врач из США дал своим коллегам из России несколько важных советов в этот нелёгкий период. Он сказал, что медиков должны снабжать средствами защиты. А население нужно максимально информировать о правилах безопасности.
Марлен Каплан, врач одной из нью-йоркских больниц, рассказал об американском опыте борьбы с коронавирусом. Он, кстати, сам переболел COVID-19. Все медики должны максимально использовать средства защиты. Также он подчеркнул, что психологическая помощь немаловажна. В США медицинский состав получает огромную поддержку от всего вспомогательного состава, даже от уборщиков, сказал Каплан.
В США есть служба психологической помощи для врачей. Также немаловажно, чтобы медики качественно питались, ведь в рабочее время суток от огромной нагрузки врачи иногда забывают даже попить. Марлен Каплан посоветовал российским врачам «защитить тех, кто на переднем плане». Немаловажным является и соблюдение правил безопасности. Многие даже не знают, как правильно мыть руки или обеззаразить предметы, которые он принёс извне.