Американский врач дал российским специалистам советы по борьбе с COVID-19

Врач из США дал своим коллегам из России несколько важных советов в этот нелёгкий период. Он сказал, что медиков должны снабжать средствами защиты. А население нужно максимально информировать о правилах безопасности.

Марлен Каплан, врач одной из нью-йоркских больниц, рассказал об американском опыте борьбы с коронавирусом. Он, кстати, сам переболел COVID-19. Все медики должны максимально использовать средства защиты. Также он подчеркнул, что психологическая помощь немаловажна. В США медицинский состав получает огромную поддержку от всего вспомогательного состава, даже от уборщиков, сказал Каплан.