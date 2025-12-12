Общественная палата Башкирии подвела итоги работы по борьбе с мошенничеством

Общественная палата Башкортостана подвела итоги по циклу обучающих конференций по профилактике мошенничества. После поручения Президента Владимира Путина в 2024 году в республике активизировали борьбу с кибермошенничеством.
Общественная палата республики провела цикл обучающих конференций, охватив более 5 тысяч граждан. Благодаря совместной работе с Роскомнадзором, МВД, Банком России и другими организациями количество жалоб на мошенничество заметно сократилось. Работа по профилактике и финансовому просвещению продолжается.