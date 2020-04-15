Башкирия заняла 50 место по количеству заболевших коронавирусом

В России все еще продолжается эпидемия коронавируса. Республика Башкортостан заняла 50 место по количеству заболевших COVID-19. Данные предоставлены порталом стопкороновирус.ру.

Согласно последним данным, в России зафиксировано 24490 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Основное число заболевших - в Москве. Количество зараженных на 10 тысяч населения составляет 11,65.

На сегодняшний день в Башкирии 149 человек заражены коронавирусом. Это составляет 0,37 на 10 тысяч населения. Всего в республике от COVID-19 вылечились 9 человек.