Жители Башкирии жалуются на строительство дороги, отрезающее их от цивилизации

Жители деревни Субакаево Иглинского района утверждают, что могут оказаться заблокированными в своем населенном пункте. Причина – начатое строительство новой дороги: глина, уложенная прошлой осенью, этой весной становится серьезным препятствием для автомобилей. Сельчане опасаются, что с приходом дождей они могут быть и вовсе отрезаны от цивилизации.
Машины в любой момент рискуют застрять. Размякшая глина блокирует колеса. Непросто приходится не только легковушкам, но и грузовикам. Так выглядит дорога от трассы М5 до деревни Субакаево.
В Субакаево более 200 жителей. Есть и пожилые, и семьи с маленькими детьми. Сельчане говорят, скорая помощь на УАЗике к ним проехать пока еще может, да и в магазин продукты регулярно подвозят. Но от дороги зависит и их заработок.
На другом конце деревни тоже идет строительство. Это продолжение дороги, ведущей в Иглино. И ситуация схожая.
Реконструкция дороги от Иглино до трассы М5 через Субакаево идет по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ее протяженность – более 7 км. Работы начались сразу с двух сторон и должны завершиться в следующем году. В администрации района отметили, что следят за ситуацией и в любой момент готовы прийти на помощь сельчанам.
В Управлении дорожного хозяйства республики отметили, что проектом не была запланирована объездная дорога. Однако обещают, что уже скоро по участку от деревни до райцентра можно будет проехать в любую погоду.
Сейчас проехать в поселок можно. Сельчане понимают, что дорога здесь необходима. Однако опасаются, что если в ближайшие дни глину размоет дождями, то они не смогут выехать на работу, да и к ним в деревню вряд ли кто проедет.