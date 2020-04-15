Жители Башкирии жалуются на строительство дороги, отрезающее их от цивилизации

Жители деревни Субакаево Иглинского района утверждают, что могут оказаться заблокированными в своем населенном пункте. Причина – начатое строительство новой дороги: глина, уложенная прошлой осенью, этой весной становится серьезным препятствием для автомобилей. Сельчане опасаются, что с приходом дождей они могут быть и вовсе отрезаны от цивилизации.

Машины в любой момент рискуют застрять. Размякшая глина блокирует колеса. Непросто приходится не только легковушкам, но и грузовикам. Так выглядит дорога от трассы М5 до деревни Субакаево.

Как снег растаял, здесь вообще проехать невозможно было. – Застревали сами здесь уже? – Да, было 7 числа. Я в деревню пошел пешком, в том конце попросил тракториста. Риф Хабиров, садовод

В Субакаево более 200 жителей. Есть и пожилые, и семьи с маленькими детьми. Сельчане говорят, скорая помощь на УАЗике к ним проехать пока еще может, да и в магазин продукты регулярно подвозят. Но от дороги зависит и их заработок.

Людям надо детей содержать, на работу ездить. У нас тут кругом дачи. Дачники недавно ехали, ни одна машина проехать не может, собрался целый обоз. Рабига Валиахметова, жительница д. Субакаево

Две недели назад пешком шла, в Иглино надо было мне. Еле-еле, 3 часа я ковырялась туда до М5. Саима Рашидова, жительница д. Субакаево

На другом конце деревни тоже идет строительство. Это продолжение дороги, ведущей в Иглино. И ситуация схожая.

Обычной глиной дорогу 300-400 метров на метр подняли. Сейчас там каша. Его трамбовали и трамбовали осенью. А толку-то от трамбовки нет. Глина – она и в Африке глина. Искандар, житель д. Субакаево

Реконструкция дороги от Иглино до трассы М5 через Субакаево идет по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ее протяженность – более 7 км. Работы начались сразу с двух сторон и должны завершиться в следующем году. В администрации района отметили, что следят за ситуацией и в любой момент готовы прийти на помощь сельчанам.

Есть единая диспетчерская служба в нашем районе. Все вопросы от жителей поступают по поводу нарушения любых систем жизнеобеспечения. Мы постоянно мониторим ее, ежечасно. Если какие-то блага цивилизации перестают поступать в населенный пункт, эта информация поступает мгновенно. Николай Самойленко, глава администрации Иглинского района

В Управлении дорожного хозяйства республики отметили, что проектом не была запланирована объездная дорога. Однако обещают, что уже скоро по участку от деревни до райцентра можно будет проехать в любую погоду.

Планируем, что с наступлением положительных погодных условий – это где-то в мае – проезд будет обеспечен со стороны Иглино. Мы обеспечим проезд по щебеночному основанию. Азамат Таепов, заместитель руководителя Управления дорожного хозяйства Республики Башкортостан