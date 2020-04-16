Назван симптом, отличающий коронавирус от простуды

В мире все еще продолжается эпидемия коронавирусной инфекции. Исследования провели ученые из США. Они назвали основной симптом, который отличает коронавирус от простуды.

Оказалось, что COVID-19 можно определить по отсутствию насморка. Об этом сообщили на сайте Eurekalert.

Ключевым симптомом коронавируса на ранних стадиях является потеря обоняния при свободных носовых пазухах. Данный симптом свидетельствует о том, что пациента необходимо немедленно изолировать. При обычной простуде у человека появляется заложенность носа или образование слизи.

COVID-19 не связан с симптомами, которые обычно свойственны вирусной простуде, такими как заложенность носа или образование слизи. Это также позволяет довольно легко отличить COVID-19 от сезонной аллергии. Ахмад Седагат, автор исследования