В Башкирии для школьников сделали дорогу, по которой невозможно ходить

В городе Стерлитамак появилась новая дорога в школу. Правда качество такого дорожного покрытия удивила не только детей, но и их родителей. Жители Стерлитамака поспешили поделиться фотографиями «волнующейся» тропинки в социальных сетях.

Дорога представляет собой асфальт, который положили на мелкие камешки. Но из-за неровности покрытия тропинка пошла «волнами» – ходить по ней затруднительно и, возможно, даже опасно. Мэр города Владимир Куликов поспешил прояснить ситуацию.

Мэр Стерлитамака рассказал, что по проекту территории тротуар вообще у школы не предусмотрен. Однако руководство учебного заведения решило сделать дорожку для учеников и их родителей, договорившись с генеральным подрядчиком, на свои финансы. Из-за неблагоприятной погоды тропинка получилась с очевидными дефектами, который уже обещано исправить до 30 мая.