В Уфу доставят туристов, застрявших в Таиланде из-за коронавируса

Башкирские туристы из Таиланда сегодня, 16 апреля, прилетят домой. «Уральские авиалинии» выполняют рейсы по возврату российских туристов из-за границы. В том числе и жителей нашей республики.
Сегодня в уфимской воздушной гавани встретят рейс, который прибудет из Бангкока. Самолет дозаправится в Иркутске. Затем будет посадка в Казани, а после доставит пассажиров в Уфу.
В Министерстве здравоохранения региона сообщили, что все прибывшие пассажиры в обязательном порядке сдадут тест на коронавирус уже в аэропорту. Кроме того, все они обязаны пройти 14-дневную самоизоляцию. При признаках заболевания пассажиров будут госпитализировать прямо с аэровокзала.