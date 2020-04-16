В Уфу доставят туристов, застрявших в Таиланде из-за коронавируса

В Министерстве здравоохранения региона сообщили, что все прибывшие пассажиры в обязательном порядке сдадут тест на коронавирус уже в аэропорту. Кроме того, все они обязаны пройти 14-дневную самоизоляцию. При признаках заболевания пассажиров будут госпитализировать прямо с аэровокзала.