Туристов из Уфы, пропавших в Перми, ищут с помощью сирен

В Пермском крайне продолжаются поиски туристов из Уфы. Об этом рассказали в МЧС региона.

Фото №1 - Туристов из Уфы, пропавших в Перми, ищут с помощью сирен

Напомним, 20 февраля 5 человек из Башкирии прибыли в деревню Золотанка. На снегоходах туристы выдвинулись на плато Кваркуш в 100 км от населенного пункта. С тех пор судьба пропавших неизвестна.

Группы спасателей и волонтёров обследуют лес и дороги в поисках возможного местонахождения людей. При объезде спасатели включают сирену, чтобы помочь туристам сориентироваться. В поисках задействованы более 50 человек и 45 единиц техники, в том числе 23 снегохода.

Фото: МЧС РФ. 

