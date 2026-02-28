Туристов из Уфы, пропавших в Перми, ищут с помощью сирен

Группы спасателей и волонтёров обследуют лес и дороги в поисках возможного местонахождения людей. При объезде спасатели включают сирену, чтобы помочь туристам сориентироваться. В поисках задействованы более 50 человек и 45 единиц техники, в том числе 23 снегохода.