Радий Хабиров требует выявлять больше больных коронавирусом в Башкирии
Глава Башкирии Радий Хабиров потребовал от Минздрава республики нарастить темпы выявляемости коронавируса среди жителей региона. Об этом он заявил на оперативном совещании в Правительстве республики сегодня, 16 апреля. По его словам, чем больше будет выявляемость, тем быстрее эпидемия закончится.
Радий Хабиров отметил, что маленькое количество зараженных свидетельствует о том, что вирус распространяется латентно. На данный момент в республике обнаружены 191 человек с положительным тестом на Covid-19. Болезнь уже забрала жизнь 5 человек.
Ситуация разворачивается довольно быстро. Я вновь повторяю: чем больше сейчас мы будем выявлять, тем быстрее мы выйдем из этой ситуации. Если мы мало выявляем, то значит это бесконтрольно распространяется. Сегодня почти в 40 муниципалитетах есть факты инфицирования. Обращаю на это внимание: выявлять, выявлять и выявлять. Как только мы выявляем, мы должны немедленно определять круг лиц контактных и с ними работать. Каждый день надо по людям ходить.
Радий Хабиров, глава Башкирии
Также руководитель региона поручил усилить контроль за прибывшими из Москвы. На сегодняшний день именно в столице России зафиксировано большее количество больных коронавирусом.
Учитывая стремительное распространение инфекции в Москве, надо понимать, что прибывшие из Москвы, для нас представляют угрозу. Все, кто прибывают оттуда - должны уходить на карантин. Надо усилить пункты пропуска. Мы фиксируем, что люди начали приезжать из Москвы в автобусах. Десятки часов сидят в одном помещении, там никакой дезинфекции. В аэропорту наладили серьезную работу, спасибо за это большое.