Радий Хабиров требует выявлять больше больных коронавирусом в Башкирии

Ситуация разворачивается довольно быстро. Я вновь повторяю: чем больше сейчас мы будем выявлять, тем быстрее мы выйдем из этой ситуации. Если мы мало выявляем, то значит это бесконтрольно распространяется. Сегодня почти в 40 муниципалитетах есть факты инфицирования. Обращаю на это внимание: выявлять, выявлять и выявлять. Как только мы выявляем, мы должны немедленно определять круг лиц контактных и с ними работать. Каждый день надо по людям ходить.

Радий Хабиров, глава Башкирии