В период карантина пасхальное богослужение христиане Башкирии смогут увидеть в эфире канала БСТ

Главы крупнейших религиозных организаций республики выступили с призывом к верующим о необходимости соблюдать карантин и не посещать храмы и мечети в период пандемии. Митрополит Никон, председатель ЦДУМ России Талгат Таджуддин и председатель ДУМ РБ Айнур Биргалин в эфире телеканала БСТ обратились к жителям Башкортостана, призвав всех максимально ответственно отнестись к режиму самоизоляции и не выходить без острой необходимости из дома.

Ситуация с распространением коронавируса уникальная – никогда прежде не вводились ограничения на посещение храмов и мечетей. Однако в нынешних условиях, заявили лидеры конфессий, наш общий долг перед близкими и перед обществом – не допустить распространение болезни.

24 апреля у мусульман начинается священный месяц Рамадан. В этот период для мусульманской уммы будут организованы онлайн-проповеди и молитвы перед ифтаром в интернете.

А уже в это воскресенье, 19 апреля, в православную Пасху жители республики смогут увидеть праздничное богослужение из Кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы, которое проведёт митрополит Никон в прямом телевизионном эфире на телеканале БСТ. Начало трансляции в 23:20. Таким образом у верующих будет возможность прослушать проповеди и увидеть богослужения, не покидая свои дома.