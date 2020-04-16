Жителей Башкирии, прибывших из-за рубежа, поместят в обязательную изоляцию

Сегодня, 16 апреля, на оперативном совещании в Правительстве Башкирии обсудили текущую ситуацию с коронавирусом. На данный момент продолжается работа по возвращению туристов в Башкирию. Радий Хабиров предложил поместить всех прибывших из-за рубежа в принудительную изоляцию.
17 апреля ожидается возвращение 62 туристов из Таиланда и 35 туристов из других регионов. Для путешественников будет организован специальный транспорт, чтобы развести жителей Башкирии в родные регионы. Глава Башкирии отметил, что каждый турист пройдёт предварительное медицинское исследование.
Если хотя бы у одного из туристов будут обнаружены кашель, повышенная температура или другие признаки ОРВИ, то всех путешественников обязательно поместят в изолятор. Такая мера призвана остановить возможное распространение коронавирусной инфекции. Для прибывающих в изоляторе будет созданы все благоприятные условия, главное – не допустить контакта возможных зараженных со здоровыми.
Фото: Интернет.