Жителей Башкирии, прибывших из-за рубежа, поместят в обязательную изоляцию

Если мы будем фиксировать, что во время полёта хотя бы у одного, например, температура, то я приму решение всех до единого загнать в изолятор. Потому что если привезут [инфекцию] люди, то мы получим дополнительный новый очаг.

Радий Хабиров, Глава Башкирии