«Как сдать тест на коронавирус в частных клиниках»: рекомендации для жителей Башкирии

В Минздраве Башкирии рассказали, кому и где можно сдать тест на коронавирус. Выступавший на брифинге главный внештатный специалист министерства здравоохранения РБ по лабораторной диагностике Фаниль Билалов сообщил, что на сегодняшний день три частные клиники получили разрешение проводить анализы на Covid-19. Четвертая клиника ждет решения об аккредитации. Речь идет о таких столичных клиниках, как «МедиаЛаб», «Меги», «ЛораК».

Я хочу сдать тест. Что в первую очередь нужно сделать?

Первое, что необходимо сделать, это позвонить на "горячую линию" лаборатории, где вы собираетесь сдать тест на коронавирус. Далее специалисты объяснят вам дальнейшую процедуру взятия у вас анализа.

Я кашляю и температурю. Могу сам сходить и сдать анализ?

Нет, ни в коем случае. Право сдать анализ на коронавирус в частных клиниках имеет только тот, у кого нет явных симптомов ОРВИ. Если чувствуете, что у вас эти симптомы проявляются, звоните врачу. Самим ходить в больницу не нужно: вы можете быть опасны для других жителей Башкирии.

У меня есть в кругу общения человек, которому диагностировали Covid-19. Могу я сам сдать анализ?

Да, можете. Однако, если у вас есть признаки, перечисленные пунктом выше, то вам запрещается ходить в частную клинику на диагностику.

Как-то надо готовиться к тесту?

Да. По словам Фаниля Билалова, для анализа будут использоваться ваш материал из носа и рта. Поэтому не высмаркивайтесь, не чистите зубы в день сдачи теста, не ешьте за два часа до анализа. Это необходимо для того, чтобы минимизировать выход эпителия.

А врачи частных клиник могут просто приехать и забрать у меня биоматериал?