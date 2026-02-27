В Башкирии ветеринары рассказали, как выбрать корм для домашних животных

Весна – время не только прогулок, но и повышенного риска для четвероногих друзей. Только за последние недели в одну из ветклиник Уфы поступило сразу несколько пациентов с тяжелыми травмами и отравлениями. В группе риска оказались даже домашние любимцы. Внимание специалистов приковано и к сельхозживотным. Как уберечь их от беды и чем кормить, чтобы сохранить здоровье?

Кличка пятимесячной лайки – Красотка, и она ей очень подходит. Но в ветклинике пациентку ласково прозвали егозой. Характер бойкий, а вот здоровье подвело. С переломом предплечья собака поступила сюда больше двух недель назад, и сразу выяснилось: к травме добавилась вирусная инфекция. Красотка лежала пластом, отказывалась от еды и воды. Врачи справились – сейчас лайка готовится к выписке.

Идет на поправку и долгожительница – 16-летняя Пуля. Она тот еще «пылесос», шутят врачи. Ее гастрономические приключения могли закончиться печально. Проглотила веревку – и кишечник забился. В клинике ее знают все ветеринары – съедала и пакеты, и кожурки.

Улучшение самочувствия зависит и от лечения, и от сбалансированного питания в том числе. Корм корму рознь. Встречают, как говорится, по упаковке. Согласно ГОСТу, маркировка должна быть читаемой, а состав – полным и понятным. Должно быть правильное соотношение белков, углеводов и жиров. Для растущего и взрослого организмов питание сильно отличается.

Если для домашних любимцев корм подбирают хозяева, то для сельхозживотных рацион рассчитывают специалисты. Весна – время восстановления после зимы и активного роста молодняка. В Иглинском районе, например, заработала новая откормочная площадка на 800 голов КРС. В рационе – сено, сенаж, свёкла и силос.