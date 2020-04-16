В Башкирии бизнесмены раздают продуктовые наборы малоимущим

В Башкортостане бизнесмены приготовили свои продуктовые наборы для школьников. В Янауле материальную поддержку семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, решили оказать местные предприниматели. Супруги Камалетдиновы не первый год занимаются благотворительностью.

Они помогают людям, оказавшимся в беде, погорельцам и, конечно же, детям. Вот и сейчас решили не оставаться в стороне и откликнулись на призыв о помощи. Для каждого ученика в коробке собрано самое необходимое: различные крупы, фрукты, тушенка, сыр, подсолнечное масло, сладости.