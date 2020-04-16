Кишечная палочка и плесень: что обнаружило Роскачество в творожной массе

Роскачество проверило творожную массу наиболее популярных отечественных марок. В одном бренде были найдены бактерии кишечной палочки, а у пяти других – содержание плесени. Об этом сообщает ведомство.
Роскачество проверило 19 самых популярных марок творожной массы. Их проверяли по 67 различным показателям. В одной марке были обнаружены группы бактерий кишечной палочки, а в пяти других марках – плесень. Ещё в одной марке эксперты обнаружили содержание свинца.
Также несколько марок не дотягивали до требований ГОСТа по содержанию жиров. В Роскачестве полагают, что дело в недостаточном контроле на производстве. В некоторых марках нашли также излишки сыворотки, горький привкус, мучнистость, повышенную кислотность.