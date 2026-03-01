Защита русского языка и нормы авиаперевозок: что изменится для россиян в марте

В марте вступают в силу изменения в законодательстве и новые правила, влияющие на жизнь россиян. Локализация такси, новые нормы авиаперевозок, защита русского языка, изменения сроков квартплаты и многое другое. Обо всем подробнее – в нашем обзоре.

Реклама энергетиков

С 1 марта становятся строже требования к рекламе энергетических напитков. Обязательно теперь должно присутствовать предупреждение о вреде чрезмерного их потребления. Продолжительность объявления должна составлять не менее 3 секунд для рекламы на радио и не менее 5 секунд на телевидении, в кино- и видеообслуживании.

Небесные правила

Авиакомпании теперь обязаны сажать родителя и ребенка до 12 лет на соседние места без дополнительной платы. Кроме того, электронный посадочный талон теперь юридически приравнивается к бумажному. Если рейс задержан более чем на 30 минут от времени, указанного в билете, пассажир имеет право на возврат полной его стоимости даже по невозвратному тарифу. Расширен перечень ручной клади, а также уточнены обязанности перевозчика перед пассажирами при задержке рейса.

Благопристойное кино

В силу вступает закон о защите традиционных ценностей в фильмах. Теперь если в ленте будет присутствовать их дискредитация, это станет поводом для отказа в выдаче прокатного удостоверения. А владельцам аудиовизуальных платформ запретят распространять картины без такого документа. Нарушителей ждут штрафы.

По-русски

Русский язык защитят от иностранных заимствований. Поправки обращены к владельцам бизнеса, а также к тем организациям, кто занимается установкой указателей и информационных табличек в общественных местах. Их начнут штрафовать за вывески на иностранном языке.

Изменения такси

Теперь в реестр такси смогут попасть только те автомобили, производство которых имеет достаточный уровень локализации на территории России. Измеряется это в баллах, и его порог будет постепенно повышаться. Для адаптации есть послабления. Тем, кто занимается извозом в качестве самозанятого на собственном авто, в котором нет отечественных комплектующих, дадут возможность попасть в список в рамках региональной 25% квоты.

Дополнительные часы

А в автошколах увеличивается количество часов вождения. Тем, кто учится на категорию «В», нужно будет откатать за баранкой 42 часа, а не 38, как раньше. Теорию же можно изучать по удаленке. При этом за неявку на урок, даже дистанционный, накажут. За этим будут следить специальные программы.

Дату сдвинули

Начиная с марта вносить платежи по квартплате можно будет позже. Они должны быть выставлены до 5-го числа месяца, следующего за оплачиваемым. А вот внести деньги теперь можно до 15 числа. Сроки выставления и оплаты квитанций становятся отныне едиными для всех.

Новые обязанности