В ВОЗ спрогнозировали рост заболеваемости коронавирусом в России

В мире все еще продолжается эпидемия коронавируса. На данный момент РФ находится в фазе роста заболеваемости COVID-19. Об этом сообщила представитель ВОЗ Мелита Вуйнович.

Согласно показаниям эпидемиологической линии, Россия находится в фазе роста заболеваемости коронавирусом. Эксперт отметила, что на этой неделе рост зараженных будет продолжаться.

Согласно последним данным, в мире зафиксировано 2,1 млн случаев заражения COVID-19. Из них 523 тысячи пациентов выздоровели. 138 тысяч человек скончались.