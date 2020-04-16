«На предельном режиме самоизоляции»: в Башкирии ужесточат карантинные меры

Меры непопулярные, но необходимые. Сегодня на оперативке были обозначены дополнительные ограничения, которые начнут действовать уже с 20 апреля и будут действовать, по всей видимости, до лета. Ситуация с коронавирусом разворачивается довольно быстро.

Уже почти в 40 муниципалитетах есть факты инфицирования. При этом случаев могло быть меньше, однако все чаще люди нарушают режим самоизоляции. Уже со следующей недели в республике будут проводить «облавы на нарушителей».

На фоне пандемии впору говорить о целом движении коронавирусных атеистов. Неверующих можно отличить в толпе по характерным признакам: они не носят защитные маски и перчатки, не соблюдают дистанцию. И такие люди с безответственным отношением представляют повышенную опасность. Именно поэтому с понедельника контроль за соблюдением режима самоизоляции ужесточается.

Будем штрафовать. Насколько я понимаю, и судебная практика идет в этом направлении, мы уже более 1,5 тыс штрафов выписали. Я предупреждаю, коллеги, потом будут приходить, устраиваться на работу в госорганы, если у него будет штраф за нарушение режима, я буду понимать, что это человек безответственный. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Режим самоизоляции нарушился во многом из-за большого количества предприятий, который возобновили свою работу. В связи с этим правительство определит перечень конкретных организаций, а не отраслей, которые смогут продолжить функционировать. Ранее выданные справки сотрудникам будут недействительны. Нужно уже сейчас позаботиться о новых.

В справке должен быть указан график работы этого гражданина, допустим, с пн по пт с 9 до 17 часов. Должен быть указан адрес фактический, где сотрудник осуществляет свою деятельность, не юридический, а фактический. Указывается место жительства работника. Алексей Касьянов, секретарь межведомственного совета общественной безопасности Республики Башкортостан

Человеку будет даваться 90 минут на то, чтобы добраться до работы, и еще столько же, чтобы вернуться. При этом с 20 апреля в автобусы нельзя будет войти без маски и перчаток. Их наличие станет обязательным как для пассажиров, так и водителей. Речь коснется всего общественного транспорта, включая такси.

Я поручаю вам проработать этот вопрос с Ространснадзором, чтобы они останавливали автобусы и проверяли наличие людей в масках и перчатках. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Новые ограничения коснутся и сервиса doroga02. С его помощью можно будет совершать только два выезда в неделю. При этом на въездах в Уфу и другие крупные города выставят посты.

Апрель, май – это как здрасьте, мы работаем в этом режиме. Дай бог, если мы дальше в лето не пойдем. Апрель-май мы работаем на повышенном режиме. Предельном режиме самоизоляции и контрольных мероприятий. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

С понедельника на карантин закрываются все стационарные учреждения социального обслуживания: интернаты, дома престарелых, детские и социальные приюты. Ожидается, что персонал будет работать в них вахтовым методом по 2 недели.

По такой системе с учетом, что контактировал с РКБ, у нас уже прожил бирский детский дом. Мы сейчас, слава богу, более-менее расслабились. Но с понедельника будем их закрывать уже в профилактических целях. Ленара Иванова, заместитель премьер-министра правительства, министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан

Сотрудники и получатели социальных услуг должны быть обеспечены всем необходимым. С 23 апреля малоимущие семьи начнут получать продуктовые наборы. В списке получателей – порядка 72 тысяч семей, в которых уровень среднедушевого дохода не превышает 9 200 рублей.

Продуктовый набор основных видов продукции – более 80% местных производителей. Это наши предприятия, наша пищевая промышленность. Ильшат Фазрахманов, заместитель премьер-министра правительства, министр сельского хозяйства Республики Башкортостан