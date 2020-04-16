«На предельном режиме самоизоляции»: в Башкирии ужесточат карантинные меры

Меры непопулярные, но необходимые. Сегодня на оперативке были обозначены дополнительные ограничения, которые начнут действовать уже с 20 апреля и будут действовать, по всей видимости, до лета. Ситуация с коронавирусом разворачивается довольно быстро.
Уже почти в 40 муниципалитетах есть факты инфицирования. При этом случаев могло быть меньше, однако все чаще люди нарушают режим самоизоляции. Уже со следующей недели в республике будут проводить «облавы на нарушителей».
На фоне пандемии впору говорить о целом движении коронавирусных атеистов. Неверующих можно отличить в толпе по характерным признакам: они не носят защитные маски и перчатки, не соблюдают дистанцию. И такие люди с безответственным отношением представляют повышенную опасность. Именно поэтому с понедельника контроль за соблюдением режима самоизоляции ужесточается.
Режим самоизоляции нарушился во многом из-за большого количества предприятий, который возобновили свою работу. В связи с этим правительство определит перечень конкретных организаций, а не отраслей, которые смогут продолжить функционировать. Ранее выданные справки сотрудникам будут недействительны. Нужно уже сейчас позаботиться о новых.
Человеку будет даваться 90 минут на то, чтобы добраться до работы, и еще столько же, чтобы вернуться. При этом с 20 апреля в автобусы нельзя будет войти без маски и перчаток. Их наличие станет обязательным как для пассажиров, так и водителей. Речь коснется всего общественного транспорта, включая такси.
Новые ограничения коснутся и сервиса doroga02. С его помощью можно будет совершать только два выезда в неделю. При этом на въездах в Уфу и другие крупные города выставят посты.
С понедельника на карантин закрываются все стационарные учреждения социального обслуживания: интернаты, дома престарелых, детские и социальные приюты. Ожидается, что персонал будет работать в них вахтовым методом по 2 недели.
Сотрудники и получатели социальных услуг должны быть обеспечены всем необходимым. С 23 апреля малоимущие семьи начнут получать продуктовые наборы. В списке получателей – порядка 72 тысяч семей, в которых уровень среднедушевого дохода не превышает 9 200 рублей.
Некоторые из представленных мер Радий Хабиров назвал непопулярными, но необходимыми, чтобы сдержать распространение коронавируса. На то, чтобы подготовиться к новым ограничениям, у населения есть три полных дня. А уже с понедельника на нарушителей будут совершаться «облавы» и повсеместно выписываться штрафы – до 30 тысяч рублей.