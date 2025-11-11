В Башкирии действует режим беспилотной опасности

В Башкирии объявлена беспилотная опасность. Соответствующее предупреждение выпустил Госкомитет республики по ЧС.

Фото №1 - В Башкирии действует режим беспилотной опасности

Спасатели рекомендуют жителям немедленно покинуть открытые участки улиц и не подходить к окнам в помещениях.

Ранее в ведомстве рассказывали о возможностях мобильного приложения «112 — Экстренная помощь». С его помощью можно сообщить о происшествии и вызвать экстренные службы в одно касание. Кроме того, приложение отправляет уведомления о введении на территории республики режима беспилотной опасности, его отмене и об опасных погодных явлениях.

Фото: Госкомитет РБ по ЧС.

