В Уфе пропал без вести 17-летний парень

В башкирской столице разыскивают 17-летнего Максимилиана Никитина. Юноша пропал без вести 2 апреля. В день пропажи он ушел из общежития университета, однако обратно так и не вернулся.

Близкие не находят себе места. В поисках принимают участие полицейские. Ориентировка на пропавшего парня появилась на официальном сайте МВД.

Приметы: рост парня около 170 см, у него среднее телосложение, волосы темные. Информация по одежде отсутствует. Информацию о местонахождении юноши можно сообщить по телефону 8 (917) 808-41-34 или 02.