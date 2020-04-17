Муфтий Татарстана рассказал, как на самом деле снимали постельную сцену в мечети

13 апреля стартовал показ сериала «Зулейха открывает глаза». В сериале присутствует постельная сцена, которая по сценарию происходит в мечети. На возмущения многих верующих мусульман ответил муфтий Татарстана Камиль Самигуллин, который пояснил, что это был всего лишь монтаж.
С началом показа долгожданного сериала «Зулейха открывает глаза» многих мусульман возмутила постельная сцена на экране. Дело в том, что по сценарию сериала откровенная сцена происходила в стенах мечети. Муфтий Татарстана опубликовал на эту тему пост в своём телеграмм-канале, в котором успокоил читателей: любовную сцену в мечети не снимали. Она была отснята в сьёмочном павильоне и добавлена в серию при помощи монтажа.
Мечеть, о которой идёт речь, находится в селе Мачкара в Кукморском районе Татарстана. Она не действует и является объектом культурного наследия. Во время съёмок мечеть находилась под вниманием имама, чтобы внутри не случилось ничего неприличного, сообщает Самигуллин.