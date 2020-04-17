Муфтий Татарстана рассказал, как на самом деле снимали постельную сцену в мечети

Старинная мечеть, о которой идет речь, находится в селе Мачкара Кукморского района. К сожалению, мечеть эта недействующая и является объектом культурного наследия. Тем не менее, как мусульманский деятель, имам-мухтасиб района до и во время съемок держал под пристальным контролем вопрос использования здания бывшей мечети. Кроме того, все дни съемок в ней дежурил имам-хатыйб деревни, который следил за тем, чтобы внутри не случилось ничего богохульного.

Камиль Самигуллин, муфтий Республики Татарстан