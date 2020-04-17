Муфтий Татарстана рассказал, как на самом деле снимали постельную сцену в мечети

13 апреля стартовал показ сериала «Зулейха открывает глаза». В сериале присутствует постельная сцена, которая по сценарию происходит в мечети.  На возмущения  многих верующих мусульман ответил муфтий Татарстана Камиль Самигуллин, который пояснил, что это был всего лишь монтаж.

С началом показа долгожданного сериала «Зулейха открывает глаза» многих мусульман возмутила постельная сцена на экране. Дело в том, что по сценарию сериала откровенная сцена происходила в стенах мечети. Муфтий Татарстана опубликовал на эту тему пост в своём телеграмм-канале, в котором успокоил читателей: любовную сцену в мечети не снимали. Она была отснята в сьёмочном павильоне и добавлена в серию при помощи монтажа.

Неприличная же сцена, призванная нам напомнить о чудовищной политике воинствующего безбожия в недавней истории нашей страны, была сделана в съемочном павильоне и затем добавлена в картину с помощью монтажа.  

Камиль Самигуллин, муфтий Республики Татарстан 

Мечеть, о которой идёт речь, находится в селе Мачкара в Кукморском районе Татарстана. Она не действует и является объектом культурного наследия. Во время  съёмок мечеть находилась под вниманием имама, чтобы внутри не случилось ничего неприличного, сообщает Самигуллин.

Старинная мечеть, о которой идет речь, находится в селе Мачкара Кукморского района. К сожалению, мечеть эта недействующая и является объектом культурного наследия. Тем не менее, как мусульманский деятель, имам-мухтасиб района до и во время съемок держал под пристальным контролем вопрос использования здания бывшей мечети. Кроме того, все дни съемок в ней дежурил имам-хатыйб деревни, который следил за тем, чтобы внутри не случилось ничего богохульного.

Камиль Самигуллин, муфтий Республики Татарстан 