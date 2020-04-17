«Они правы»: власти Башкирии объяснили задержания детей в Нефтекамске

Сотрудники полиции и МЧС, которые накануне задержали детей 13 и 7 лет в Нефтекамске, действовали согласно действующему законодательству. Об этом bash.news сообщил собственный источник в Правительстве Башкирии. По его словам, в этой ситуации полицейские руководствовались «буквой закона».

«Дети, нарушающие режим, будут и в дальнейшем наказываться точно так же, как и взрослые. Кроме того, наказаны будут и родители, допустившие нарушения их детей. Полиция действовала согласно инструкции. Детей отпускать гулять нельзя. Точка» Источник в Правительстве РБ

Также собеседник добавил, что если у нарушителей возникли вопросы к сотрудникам правоохранительных органов, то лучше их направить в МВД. Однако, по его мнению, в этой ситуации правы окажутся именно полицейские.

«По форме исполнения - вопросы к МВД. По букве закона они правы, а родители - нет. И дети – нет» Источник в Правительстве РБ

Напомним, скандальное видео, на котором идет задержание двух несовершеннолетних появилось накануне в социальных сетях. Дети, по их словам, ехали на такси к родной тете, однако водитель высадил их не у дома, и поэтому им пришлось идти пешком.