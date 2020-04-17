«Они правы»: власти Башкирии объяснили задержания детей в Нефтекамске

Сотрудники полиции и МЧС, которые накануне задержали детей 13 и 7 лет в Нефтекамске, действовали согласно действующему законодательству. Об этом bash.news сообщил собственный источник в Правительстве Башкирии. По его словам, в этой ситуации полицейские руководствовались «буквой закона».
Также собеседник добавил, что если у нарушителей возникли вопросы к сотрудникам правоохранительных органов, то лучше их направить в МВД. Однако, по его мнению, в этой ситуации правы окажутся именно полицейские.
Напомним, скандальное видео, на котором идет задержание двух несовершеннолетних появилось накануне в социальных сетях. Дети, по их словам, ехали на такси к родной тете, однако водитель высадил их не у дома, и поэтому им пришлось идти пешком.
Ранее в МВД прокомментировали произошедшее. По данным пресс-службы ведомства, полицейские забрали детей в отделение, чтобы установить личности родителей и таксиста, который оставил ребят на улице. Дети были переданы приехавшим родителям, а органы опеки и образования занялись профилактической работой.