В России бесплатным сайтам предпочитают онлайн-кинотеатры

Большая часть опрошенных не собираются пользоваться открытым доступом к социально значимым сайтам. Вместо этого пользователи хотели бы получить бесплатный доступ к онлайн-кинотеатрам. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные проводимого опроса.

Опрос показывает, что 79 % респондентов не собираются пользоваться бесплатными сайтами из списка социально значимых. 35 % сказали, что причина в безлимитном интернете, ещё 23 % сказали, что интернет в апреле из-за неуплаты им и так не отключат. И только 21 % опрошенных планируют посещать сайты с бесплатным доступом.

Самой большой популярностью в режиме самоизоляции в России пользуются WhatsApp и YouTube. 31 марта Минкомсвязь опубликовывала список, в котором содержится 391 бесплатный ресурс на просторах интернета. Ко всем ресурсам будет бесплатный доступ с 1 апреля по 1 июля. Туда вошли соцсети, мессенджеры, обучающие платформы, карты, сайты банков и т.д.