В Башкирии актеры могут получить бесплатное образование

Актеры Башкирии смогут получить бесплатное онлайн-образование. Об этом сообщается на официальном сайте Минкульта республики. Как отметили в пресс-службе, работники кино смогут повысить свою квалификацию не выходя из дома.

Обучающемся будут предложены три направления, по которым они смогут учиться. Это сценическая речь, актерское мастерство и сценическое движение. Как говорят сами организаторы онлайн-школы, их задача - это поддержка актеров в период сложной эпидемиологической ситуации в стране, из которой все учреждения культуры вынуждены работать удаленно.